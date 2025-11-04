وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بأعلى درجات الجاهزية القتالية

وأكد وزير الدفاع المصري أن أمن البلاد وسلامتها هو أمانة في رقاب القوات المسلحة المصرية، وأنه بمثابة "عملها ودورها الذي لن تتهاون فيه"، مشدد على أنه عندما يقترب الخطر أو يتواجد على حدود مصر يأتي دور القوات المسلحة لحماية هذا الوطن.
وشدد القائد العام للقوات المسلحة خلال إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية المصرية، على أن القوات المسلحة المصرية هي "جيش الشعب لأنها من صلب ونبت هذه الأرض الكريمة والطيبة".
وخلال كلمته عاهد وزير الدفاع الشعب المصري ورئيس البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن تظل القوات المسلحة المصرية على العهد "مستعدة للتضحية بأرواحها ودمائها للحفاظ على الوطن".
