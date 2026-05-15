وزير الدولة الإماراتي: إيران عرقلت الملاحة الدولية وأغلقت فعليا مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أكّد وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر، أن إيران عرقلت وتعطيل حركة الممرات البحرية الدولية، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وشدد المرر، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة “بريكس” المنعقد في نيودلهي بجمهورية الهند، على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام المضيق كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد “أعمال قرصنة” وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي.