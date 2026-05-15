الجمعة 2026-05-15 07:54 م

وزير الدولة الإماراتي: إيران عرقلت الملاحة الدولية وأغلقت فعليا مضيق هرمز

إطلاق النار على 3 سفن في مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الجمعة، 15-05-2026 05:46 م

الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر، أن إيران عرقلت وتعطيل حركة الممرات البحرية الدولية، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وشدد المرر، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة “بريكس” المنعقد في نيودلهي بجمهورية الهند، على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام المضيق كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد “أعمال قرصنة” وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي.


وقال، إنّ دولة الإمارات لا تنتظر حماية من أحد، وهي قادرة على ردع أي عدوان، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، بما يكفل حماية مواطنيها والمقيمين والزوار، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

 
 


