وزير الصحة اللبناني: 8 شهداء بينهم طفلة

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، الثلاثاء، عن استشهاد 8 أشخاص جراء انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال يحملها عناصر في حزب الله اللبناني، وذلك في مناطق مختلفة في لبنان تعدّ معاقل للحزب.

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وقال الأبيض خلال مؤتمر صحفي من بيروت، "سجلت غرفة العمليات الطوارئ الصحية في وزارة الصحة العامة نحو 2750 جريح حالة أكثر من 200 منهم حرجة"، فيما تحدث عن 8 شهداء بينهم طفلة في البقاع.