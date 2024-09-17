وزير الصحة اللبناني: 8 شهداء بينهم طفلة

وقال الأبيض خلال مؤتمر صحفي من بيروت، "سجلت غرفة العمليات الطوارئ الصحية في وزارة الصحة العامة نحو 2750 جريح حالة أكثر من 200 منهم حرجة"، فيما تحدث عن 8 شهداء بينهم طفلة في البقاع.
وأوضح أن نحو 100 مستشفى قدمت خدمتها باستقبال الجرحى، غالبية إصاباتهم "سجلت إما باليد أو الوجه أو منطقة البطن".
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