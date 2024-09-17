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وزير الصحة اللبناني: 8 شهداء بينهم طفلة

منظر يظهر الضاحية الجنوبية لبيروت وجزءا من مطار بيروت
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الثلاثاء، 17-09-2024 06:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، الثلاثاء، عن استشهاد 8 أشخاص جراء انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال يحملها عناصر في حزب الله اللبناني، وذلك في مناطق مختلفة في لبنان تعدّ معاقل للحزب.

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وقال الأبيض خلال مؤتمر صحفي من بيروت، "سجلت غرفة العمليات الطوارئ الصحية في وزارة الصحة العامة نحو 2750 جريح حالة أكثر من 200 منهم حرجة"، فيما تحدث عن 8 شهداء بينهم طفلة في البقاع.


وأوضح أن نحو 100 مستشفى قدمت خدمتها باستقبال الجرحى، غالبية إصاباتهم "سجلت إما باليد أو الوجه أو منطقة البطن".

 
gnews

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