الخميس 2026-01-08 06:50 م

وزير الطاقة الأمريكي: جميع دول العالم ترغب في كسب ود وصداقة واشنطن

ل
أرشيفية
 
الخميس، 08-01-2026 06:41 م

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في حديث تلفزيوني، عن اعتقاده بأن كافة دول العالم ترغب في أن تكون صديقة للولايات وتسعى للتعاون معها.

وبالغ رايت في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس التلفزيونية حيث قال: "لا توجد ولا حتى دولة واحدة على وجه الأرض، لا ترغب في أن تكون صديقة للولايات المتحدة وأن تتعاون معها".

وأشار الوزير الأمريكي أيضا إلى أن هناك العديد من المشاكل في العالم التي يمكن حلها "بقيادة أمريكية جريئة وواضحة".

اضافة اعلان


وأضاف رايت أيضا أنه لا توجد لدى الولايات المتحدة خطط لتكرار العملية الفنزويلية ضد إيران.


في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد للولايات المتحدة.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي وزير الطاقة الأمريكي: جميع دول العالم ترغب في كسب ود وصداقة واشنطن

إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

عربي ودولي إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

عربي ودولي وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

فن ومشاهير الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

أخبار محلية المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

عربي ودولي ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

ل

فلسطين استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي خيمة نازحين في مواصي خان يونس

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا

شؤون برلمانية رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا



 






الأكثر مشاهدة