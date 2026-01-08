وزير الطاقة الأمريكي: جميع دول العالم ترغب في كسب ود وصداقة واشنطن

وبالغ رايت في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس التلفزيونية حيث قال: "لا توجد ولا حتى دولة واحدة على وجه الأرض، لا ترغب في أن تكون صديقة للولايات المتحدة وأن تتعاون معها".
وأشار الوزير الأمريكي أيضا إلى أن هناك العديد من المشاكل في العالم التي يمكن حلها "بقيادة أمريكية جريئة وواضحة".
وأضاف رايت أيضا أنه لا توجد لدى الولايات المتحدة خطط لتكرار العملية الفنزويلية ضد إيران.
في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
