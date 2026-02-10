وزير الطاقة الأميركي يعتزم زيارة فنزويلا "لإجراء محادثات نفطية"

08:28 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763829 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- صرح وزير الطاقة الأميركي بأنه سيتوجه إلى فنزويلا لإجراء محادثات نفطية في موعد لم يحدد بعد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الاثنين، موضحا أن مصالح واشنطن في هذه الدولة الاميركية الجنوبية لا تقتصر على هذا القطاع. اضافة اعلان





ومنذ إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والإطاحة به في الثالث من كانون الثاني/يناير، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر فعليا على فنزويلا، موضحا أن احتياطاتها النفطية الهائلة كانت هدفا رئيسيا للتدخل.



لكن وزير الطاقة كريس رايت قال إن النفط الفنزويلي لم يكن أبدا "جزءا مهما من عملية صنع القرار" للتدخل في البلاد.



وأضاف رايت "كانت هذه مشكلة جيوسياسية لدولة تشكل تهديدا لجميع جيرانها وللنصف الغربي من الكرة الأرضية، ودولة مصدّرة بشكل هائل للأسلحة والمخدرات والمجرمين".



ولفت إلى أن وجود النفط الفنزويلي "مصادفة جيدة، لكنها مجرد مصادفة".

تم نسخ الرابط





