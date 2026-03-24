الثلاثاء 2026-03-24 01:40 م

وزير الطاقة الإيراني: إيران الأقل تأثرًا بأي هجمات على منشآت الطاقة

الثلاثاء، 24-03-2026 01:11 م
الوكيل الإخباري-   اعتبر وزير الطاقة الإيراني علي آبادي الثلاثاء في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن إيران هي أقلّ تأثرًا من غيرها من دول المنطقة في حال وقوع هجمات على منشآتها للطاقة.


وقال عباس آبادي "ننتج الكهرباء على نطاق عريض في مواقع عدة، خلافًا لدول الخليج أو إسرائيل حيث الإنتاج مركزي".

وأضاف "لدينا أكثر من 150 معمل كهرباء في إيران".

وأتت تصريحات علي آبادي على خلفية تهديد الرئيس الأميركي Donald Trump بقصف منشآت الطاقة في إيران إن لم تُعد فتح مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز أمام حركة الملاحة.

وفي إعلان كان له وقع المفاجأة الاثنين، قال Donald Trump إن الولايات المتحدة منخرطة في محادثات "جيّدة جدًّا" لإنهاء الحرب، فيما نفت إيران إجراء أيّ مباحثات من جانبها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

و

و

الأكثر مشاهدة