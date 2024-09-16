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وزير الطاقة السعودي: نعمل على بناء أول محطة لإنتاج الطاقة النووية

الأمير عبد العزيز بن سلمان
الأمير عبد العزيز بن سلمان
الإثنين، 16-09-2024 07:20 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تواصل العمل من أجل تنفيذ مشروعها الوطني لبناء أول محطة نووية.

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وأضاف وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم الاثنين: "تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، من ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) .

 
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