الجمعة 2026-05-29 04:40 م

وزير الطوارئ السوري: تضرر 2400 عائلة في دير الزور جراء فيضان نهر ‏الفرات

سوريا تغلق منفذ جديدة يابوس الحدودي عقب تهديد إسرائيلي
سوريا
 
الجمعة، 29-05-2026 04:20 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، الجمعة، أن الإحصائية ‏الأولية أظهرت تضرر 2400 عائلة من جراء فيضان نهر الفرات في دير الزور، وأن منسوب نهر الفرات الآن ضمن مساره الطبيعي ولا توجد ‏فيضانات جديدة.‏

اضافة اعلان


وقال الصالح إن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، أثر على مناطق عدة بمحافظة ‏دير الزور، وخاصة الحوائج النهرية وأراضي استثمرت بالزراعة، مشيرا إلى أنه لا توجد خسائر بشرية جديدة، حيث توفي، في الأيام ‏الماضية، عدد من الأطفال من جراء السباحة في النهر رغم التحذيرات ‏الشديدة التي أعلنا عنها.‏

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سوريا تغلق منفذ جديدة يابوس الحدودي عقب تهديد إسرائيلي

عربي ودولي وزير الطوارئ السوري: تضرر 2400 عائلة في دير الزور جراء فيضان نهر ‏الفرات

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الاحتلال ينذر سكان بلدات جنوب لبنان بإخلاء منازلهم والتوجه شمال نهر الزهراني

علم ألمانيا

عربي ودولي ألمانيا تعبر عن قلقها إزاء خطط إسرائيل للسيطرة على المزيد من أراضي غزة

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي وزير الثقافة اللبناني: مواقع أثرية معرّضة للخطر جراء غارات الاحتلال

60 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين 60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

بلدية الزرقاء تستجيب فورًا لمعالجة تجمع المياه في عبارة قديمة بحي المصانع

أخبار محلية بلدية الزرقاء تواصل تنفيذ خطتها الخدمية والرقابية خلال العيد

مستشفى الأمير حمزة

أخبار محلية اعتبارا من الأحد.. آلية جديدة لتنظيم مواعيد مراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة

ارتفاع طفيف لمؤشر أسهم آسيا

أسواق ومال الأسهم العالمية تبلغ ذروة قياسية جديدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 