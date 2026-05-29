وزير الطوارئ السوري: تضرر 2400 عائلة في دير الزور جراء فيضان نهر ‏الفرات

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، الجمعة، أن الإحصائية ‏الأولية أظهرت تضرر 2400 عائلة من جراء فيضان نهر الفرات في دير الزور، وأن منسوب نهر الفرات الآن ضمن مساره الطبيعي ولا توجد ‏فيضانات جديدة.‏

