وزير العدل الفرنسي يزور الجزائر لبحث التعاون القضائي وقضايا حساسة بين البلدين

الوكيل الإخباري- يزور وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الجزائر، الاثنين، برفقة عدد من القضاة، لبحث التعاون القضائي بين البلدين، إضافة إلى قضايا وصفها بـ"الحساسة"، وفق ما أفادت وزارة العدل الفرنسية، السبت.





وأكدت الوزارة أن الهدف من الزيارة هو فتح فصل جديد من التعاون القضائي بين البلدين، مشيرة إلى أن دارمانان سيناقش أيضًا قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، ومكافحة الإرهاب، على أن يستقبله في الجزائر نظيره لطفي بوجمعة.



وتأتي هذه الزيارة في ظل تحسن تدريجي في العلاقات بين باريس والجزائر، بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر، ثم زيارة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو، ما يعكس انفراجًا نسبيًا بعد نحو عامين من التوتر الدبلوماسي.



وأوضحت وزارة العدل الفرنسية أن “حالات فردية حساسة” ستتم مناقشتها خلال الزيارة.



وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في تصريح لصحيفة "لا تريبون ديمانش"، إن نظيره الجزائري السعيد سعيود سيزور فرنسا خلال الأيام المقبلة، واصفًا الخطوة بأنها “إشارة إيجابية للغاية”، ومؤكدًا أن التعاون الأمني بين البلدين يشهد إعادة بناء تدريجية.



وسيرافق الوزير الفرنسي وفد قضائي يُعد غير مسبوق، يضم المدعية العامة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيريه، والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش.





