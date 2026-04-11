وزير المالية السعودي في باكستان لإظهار "الدعم الاقتصادي"

03:44 م

الوكيل الإخباري- يجري وزير المالية السعودي زيارة قصيرة إلى إسلام أباد تهدف إلى إظهار "الدعم الاقتصادي"، وفق ما أفاد مصدر مطّلع وكالة فرانس برس السبت، بعد أيام من إعلان باكستان أنّها ستسدد مليارات الدولارات من القروض للإمارات.





وتأتي زيارة الوزير محمد الجدعان في وقت تستضيف فيه العاصمة الباكستانية محادثات أميركية-إيرانية تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وقال مصدر مطّلع على المسألة لفرانس برس "هو هناك لإظهار الدعم الاقتصادي لباكستان".



والتقى الجدعان في وقت متأخر من مساء الجمعة، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على ما أعلن مكتبه.



وكتب مكتبه على منصة اكس ان شريف أعرب عن تقديره "للدعم الاقتصادي والمالي الذي قدمته المملكة لباكستان على مر السنين، والذي لعب دورا حيويا في استقرار باكستان الاقتصادي".



وكانت باكستان التي تعاني من ضائقة مالية قد أعلنت مؤخرًا أنّها ستعيد أكثر من 3 مليارات دولار من القروض للإمارات، التي دأبت أبوظبي على تمديدها منذ عام 2018.



تعتمد إسلام أباد على برامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي وقروض من دول صديقة مثل السعودية والإمارات لسداد ديونها الضخمة، التي تلتهم نصف إيراداتها السنوية.



وفي أيلول الماضي، وقعت السعودية وباكستان، الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية، اتفاقية دفاع مشترك.



وتشارك باكستان، إلى جانب السعودية ومصر وتركيا، في جهود لإيجاد مخرج للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهي حرب جعلت الخليج يتحمّل العبء الأكبر من الضربات الانتقامية الإيرانية.





