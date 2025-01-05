وزير المالية السوري: زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400%

وأضاف أبازيد، في تصريح لرويترز، الأحد، أن زيادة الرواتب ستمول من خلال مزيج من خزينة الدولة الحالية والمساعدات الإقليمية والاستثمارات وربما فك تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.
وأشار إلى أن زيادة الرواتب ستكلف نحو 1.65 تريليون ليرة سورية شهريا، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام ستصرف يومي 5 أو 6 كانون الثاني/ يناير.
وبيّن أنه من المتوقع صدور مشروع مقترح لإصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
صقر يفجر مفاجأة حول الساعات الأخيرة لبشار الأسد وتوقيت مغادرته
-
إلغاء وتحويل رحلات جوية في بريطانيا بسبب تساقط كثيف للثلوج
-
عبر الأردن .. دخول أولى قوافل الجسر البري السعودي إلى سوريا
-
احتجاجات في كوريا الجنوبية تطالب باعتقال الرئيس المعزول
-
البحرية الكورية الجنوبية تجري أول مناوراتها في 2025
-
الدفاعات الروسية تسقط 61 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
الداخلية الألمانية: على بعض السوريين العودة لبلادهم
-
بلينكن يؤكد دعم واشنطن للعملية الانتقالية في سوريا