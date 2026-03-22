الأحد 2026-03-22 03:53 م

وزير بريطاني: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران

ت
الأحد، 22-03-2026 01:59 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن موقفه الشخصي عندما هدد بتدمير ⁠محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تعد طهران فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.

و⁠قال ريد لشبكة "سكاي نيوز" ردا على سؤال حول موقف بريطانيا من مهلة ‌ترامب: "الرئيس الأمريكي قادر تماما على التعبير عن نفسه ⁠والدفاع عما يقوله... لن ننجر إلى الحرب، لكننا ⁠سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع ⁠حلفائنا لتهدئة الوضع".

وتأتي تصريحات الوزير البريطاني بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مساء أمس السبت بضرب وتدمير محطات الطاقة المختلفة لديها إذا لم تقم بفتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي تهديد خلال 48 ساعة.


وفي أول رد إيراني على إنذار ترامب أعلن المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء في إيران أنه "إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران للغزو من قبل العدو، فسيتم استهداف جميع مرافق الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التي تخص الولايات المتحدة والنظام في المنطقة".


وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتقصف أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

 
 


ن

أخبار محلية عاجل بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

ن

عربي ودولي مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية

ن

أخبار محلية انطلاق فعاليات "أماسي العيد" في الطفيلة

ز

عربي ودولي كاتس: أوامر بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة

ز

أخبار محلية الأشغال: انخفاض البلاغات خلال المنخفض الأخير يؤكد نجاعة المعالجات الفنية والهندسية

و

أخبار محلية الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية

ت

ن

عربي ودولي مقر خاتم الأنبياء: سنستهدف مصدر أي اعتداء يقع على أراضي إيران وسيادتها



 






