وزير بريطاني: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن موقفه الشخصي عندما هدد بتدمير ⁠محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تعد طهران فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.



و⁠قال ريد لشبكة "سكاي نيوز" ردا على سؤال حول موقف بريطانيا من مهلة ‌ترامب: "الرئيس الأمريكي قادر تماما على التعبير عن نفسه ⁠والدفاع عما يقوله... لن ننجر إلى الحرب، لكننا ⁠سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع ⁠حلفائنا لتهدئة الوضع".

اضافة اعلان



وتأتي تصريحات الوزير البريطاني بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مساء أمس السبت بضرب وتدمير محطات الطاقة المختلفة لديها إذا لم تقم بفتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي تهديد خلال 48 ساعة.



وفي أول رد إيراني على إنذار ترامب أعلن المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء في إيران أنه "إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران للغزو من قبل العدو، فسيتم استهداف جميع مرافق الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التي تخص الولايات المتحدة والنظام في المنطقة".