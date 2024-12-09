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وزير بريطاني: هذا اليوم الذي نستمع فيه إلى السوريين

دمشق
دمشق
الإثنين، 09-12-2024 01:24 ص

الوكيل الإخباري-  قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ان هذا هو اليوم الذي نستمع فيه إلى السوريين.

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واضاف "يجب العمل معا على تحقيق انتقال شامل بسوريا وحماية كل المواطنين والأقليات".

 
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