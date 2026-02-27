وزير بولندي: حرب أوكرانيا تحدد "الركيزة الثالثة" للنظام العالمي

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الخميس إن الحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس، ستحدد ما إذا كانت أوروبا أم روسيا ستصبح "الركيزة الثالثة" للنظام العالمي الجديد.

وقال سيكورسكي في خطاب سنوي أمام البرلمان يُحدد فيه أولويات بلاده عالميا "ستحدد هذه الحرب أي طرف سيصبح الركيزة الثالثة، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، لميزان القوى العالمي الجديد".