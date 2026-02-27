الجمعة 2026-02-27 02:52 ص

وزير بولندي: حرب أوكرانيا تحدد "الركيزة الثالثة" للنظام العالمي

علم بولندا
بولندا
 
الجمعة، 27-02-2026 01:49 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الخميس إن الحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس، ستحدد ما إذا كانت أوروبا أم روسيا ستصبح "الركيزة الثالثة" للنظام العالمي الجديد.

وقال سيكورسكي في خطاب سنوي أمام البرلمان يُحدد فيه أولويات بلاده عالميا "ستحدد هذه الحرب أي طرف سيصبح الركيزة الثالثة، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، لميزان القوى العالمي الجديد".


وسأل "هل ستكون روسيا أم الاتحاد الأوروبي؟"، مشددا على أن "النظام الدولي يتزعزع من جذوره".

 
 


