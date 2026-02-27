وزير بولندي: حرب أوكرانيا تحدد "الركيزة الثالثة" للنظام العالمي

وقال سيكورسكي في خطاب سنوي أمام البرلمان يُحدد فيه أولويات بلاده عالميا "ستحدد هذه الحرب أي طرف سيصبح الركيزة الثالثة، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، لميزان القوى العالمي الجديد".
وسأل "هل ستكون روسيا أم الاتحاد الأوروبي؟"، مشددا على أن "النظام الدولي يتزعزع من جذوره".
