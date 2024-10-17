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وزير تركي يكشف حجم الأضرار الناجمة عن زلزال ولاية ملاطيا

آثار زلزال هاتاي
جانب من أضرار الزلازل في تركيا
الخميس، 17-10-2024 11:46 ص

الوكيل الإخباري - كشف وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم عن حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطيا أمس الأربعاء.

وقال قوروم إن "أضرارا جسيمة لحقت بـ 20 مبنى بولاية ألازيغ جراء الزلزال".

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وأضاف في منشور على منصة "إكس" اليوم الخميس أن فرق تقييم الأضرار التابعة للإدارة العامة لأشغال البناء تواصل عملها.


وتابع: "حتى الآن قيَمت الفرق 1211 بلاغا، وحددت 20 مبنى بأضرار جسيمة، و517 مبنى بأضرار خفيفة في ألازيغ، و18 مبنى بأضرار خفيفة في ملاطيا".


وأردف: "نرجو أن يطمئن الأتراك بأننا سنكمل تقييم الأضرار في أقرب وقت ممكن واتخاذ جميع الخطوات اللازمة".


وأمس الأربعاء ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطيا عند الساعة 10:46 (+3 بتوقيت غرينتش) وشعر به سكان مناطق مختلفة في محافظات الحسكة ودير الزور وحلي في سوريا، وعدة مناطق في شمالي لبنان.


وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها أن مركز الزلزال بقضاء "قلعة" في ملاطيا، وقع على عمق 10.07 كيلومترات.

 

RT

 
gnews

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