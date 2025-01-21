وزير خارجية أميركا الجديد: آمل أن يصمد وقف إطلاق النار بغزة

وأضاف "نعتقد أن هناك أملا في تحقيق السلام في المنطقة وأن يصمد وقف إطلاق النار في غزة".
وبين "أولوية الوزارة هي الولايات المتحدة وجعلها أكثر قوة وأكثر أمانا".
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