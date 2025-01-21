وزير خارجية أميركا الجديد: آمل أن يصمد وقف إطلاق النار بغزة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو "فرحون لإطلاق سراح الرهائن الثلاث في غزة ونأمل أن يعود المزيد".

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وأضاف "نعتقد أن هناك أملا في تحقيق السلام في المنطقة وأن يصمد وقف إطلاق النار في غزة".