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وزير خارجية أميركا يلتقي نتنياهو لبحث "استمرار اتفاق غزة"

نتنياهو يستقبل روبيو في القدس
نتنياهو يستقبل روبيو في القدس
الأحد، 16-02-2025 01:52 م
الوكيل الإخباري-   التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في القدس، يوم الأحد، لبحث استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.اضافة اعلان


وقبل ساعات من وصول روبيو، تم إطلاق سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين آخرين من قطاع غزة.

ووفقا لمصادر، فمن المتوقع إطلاق سراح 14 رهينة إضافية، ثمانية منهم توفوا، خلال الأسبوعين المقبلين، كجزء من المرحلة الأولى للاتفاق.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن الأحياء في مرحلة ثانية، لكن ما إذا كانت هذه المرحلة الثانية سيتم تنفيذها أم لا بالفعل مازالت أمرا غير مؤكد.

سكاي نيوز
 
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