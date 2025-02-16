وزير خارجية أميركا يلتقي نتنياهو لبحث "استمرار اتفاق غزة"

وقبل ساعات من وصول روبيو، تم إطلاق سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين آخرين من قطاع غزة.
ووفقا لمصادر، فمن المتوقع إطلاق سراح 14 رهينة إضافية، ثمانية منهم توفوا، خلال الأسبوعين المقبلين، كجزء من المرحلة الأولى للاتفاق.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن الأحياء في مرحلة ثانية، لكن ما إذا كانت هذه المرحلة الثانية سيتم تنفيذها أم لا بالفعل مازالت أمرا غير مؤكد.
سكاي نيوز
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