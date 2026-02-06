وزير خارجية إيران: المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواء إيجابية للغاية

05:26 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تسعى إلى التغلب على ما وصفه بـ"حائط عدم الثقة" في سياق المسار التفاوضي، مشيرا إلى أن تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة يجري عبر سلطنة عُمان. اضافة اعلان





وأوضح عراجي، في تصريحات صحفية مساء الجمعة، أن المفاوضين سيعودون إلى بلدانهم لإجراء مشاورات داخلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات ستستمر خلال المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أن المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواء إيجابية للغاية.

