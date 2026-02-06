وزير خارجية إيران: المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواء إيجابية للغاية

وأوضح عراجي، في تصريحات صحفية مساء الجمعة، أن المفاوضين سيعودون إلى بلدانهم لإجراء مشاورات داخلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات ستستمر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواء إيجابية للغاية.
