وزير خارجية الإمارات يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة

07:16 م

الوكيل الإخباري- تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الجمعة، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام). اضافة اعلان





وبحث آل نهيان وعرقجي، الأوضاع في المنطقة، وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتوقيع البلدين عليها.



وشدد آل نهيان على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز.



وأعرب عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.



وأشار إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية.









