وزير خارجية الإمارات يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة

وبحث آل نهيان وعرقجي، الأوضاع في المنطقة، وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتوقيع البلدين عليها.
وشدد آل نهيان على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز.
وأعرب عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
وأشار إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية.
-
أخبار متعلقة
-
حصيلة الزلزالين في فنزويلا ترتفع الى 920 قتيلا
-
لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أميركية
-
عاجل ترامب يتهم إيران بمهاجمة سفينة في هرمز وارتكاب "انتهاك أخرق" لوقف النار
-
أكسيوس: من المتوقع الإعلان اليوم عن اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل
-
موجة حر غير مسبوقة تضرب بريطانيا وحرائق تجتاح البلاد
-
البحرية الدولية: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز منذ الثلاثاء
-
بولتون يستعد للإقرار بالذنب في قضية الاحتفاظ بمعلومات حساسة
-
سلاح الجو الأمريكي يطلق مشروع صاروخ يصل مداه إلى 1850 كيلومتراً