وزير خارجية الكويت: سنعيد افتتاح سفارتنا لدى سوريا قريبا

ولفت عبد الله اليحيا أن دعم لبنان وسوريا قيد الدراسة وأن المساعدات الكويتية للشعب السوري مستمرة وفي زيادة.
وذكر في السياق أن الترتيبات جارية للقيام بزيارة إلى لبنان.
وفي 15 مارس 2012 أعلن مصدر مسؤول في الخارجية أن دولة الكويت قررت إغلاق سفارتها في دمشق وأمرت دبلوماسيها العاملين هناك بمغادرة الأراضي السورية وذلك انسجاما مع موقف الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك نظرا لتردي الأوضاع الأمنية في سوريا وقتها.
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