 
الثلاثاء 2025-01-14 01:58 ص
 

وزير خارجية الكويت: سنعيد افتتاح سفارتنا لدى سوريا قريبا

دمشق
دمشق
الثلاثاء، 14-01-2025 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، يوم الاثنين، عن قرب إعادة افتتاح سفارة دولة الكويت لدى سوريا.

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وجدد وزير الخارجية خلال حضوره احتفالية أقامها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، موقف دولة الكويت الداعم للشعب السوري.

ولفت عبد الله اليحيا أن دعم لبنان وسوريا قيد الدراسة وأن المساعدات الكويتية للشعب السوري مستمرة وفي زيادة.

وذكر في السياق أن الترتيبات جارية للقيام بزيارة إلى لبنان.

وفي 15 مارس 2012 أعلن مصدر مسؤول في الخارجية أن دولة الكويت قررت إغلاق سفارتها في دمشق وأمرت دبلوماسيها العاملين هناك بمغادرة الأراضي السورية وذلك انسجاما مع موقف الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك نظرا لتردي الأوضاع الأمنية في سوريا وقتها.

 
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