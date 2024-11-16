 
السبت 2024-11-16 10:23 ص
 

وزير خارجية اليابان في أوكرانيا

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أرشيفية
السبت، 16-11-2024 09:23 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة كيودو للأنباء، بأن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا وصل إلى أوكرانيا اليوم السبت في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا.

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وأشارت الوكالة إلى أن الوزير الياباني، وصل إلى أوكرانيا بالقطار عبر بولندا.


ومن المنتظر أن يلتقي الوزير خلال الزيارة بنظيره الأوكراني ويعلن استمرار دعم بلاده لنظام كييف على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي أعلن نواياه لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

ووفقا للوكالة، يتم في الوقت الراهن الاتفاق على ترتيب لقاء للوزير الياباني خلال وجوده في كييف، مع فلاديمير زيلينسكي.


تعد هذه أول زيارة يقوم بها إيوايا إلى أوكرانيا بعد تعيينه وزيرا للخارجية اليابانية في الأول من أكتوبر.

 

RT

 
gnews

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عربي ودولي وزير خارجية اليابان في أوكرانيا



 


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