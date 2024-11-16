وزير خارجية اليابان في أوكرانيا

وأشارت الوكالة إلى أن الوزير الياباني، وصل إلى أوكرانيا بالقطار عبر بولندا.
ومن المنتظر أن يلتقي الوزير خلال الزيارة بنظيره الأوكراني ويعلن استمرار دعم بلاده لنظام كييف على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي أعلن نواياه لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
تعد هذه أول زيارة يقوم بها إيوايا إلى أوكرانيا بعد تعيينه وزيرا للخارجية اليابانية في الأول من أكتوبر.
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