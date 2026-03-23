وزير خارجية سنغافورة يحذر من أزمة بآسيا جراء حرب إيران

الوكيل الإخباري- قال وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، الاثنين، إن الحرب ضد إيران تنذر بأزمة اقتصادية في آسيا، في تحذير شديد من منطقة مهددة بشدة جراء اضطراب إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وأضاف بالاكريشنان لرويترز "إغلاق مضيق هرمز يعد بشكل ما أزمة آسيوية".