 
الخميس 2024-10-31 04:04 م
 

وزير خارجية فرنسا "مصدوم" من الدعوات لإعادة استيطان غزة

وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو
وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو
الخميس، 31-10-2024 03:39 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لمحطة "بي إف إم تي في/ار إم سي"، اليوم الخميس، إنه "صدم" من دعوات وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى إعادة استيطان قطاع غزة معتبرا أنها "تصريحات خطرة للغاية".اضافة اعلان


وأضاف بارو "الاستيطان العدواني المستمر منذ عامين بتحريض وتشجيع بعض الوزراء في حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي"، وفقا لفرانس برس.

وتابع الوزير الفرنسي "سماع تصريحات عن وجوب احتلال شمال غزة أمر يصدمني، وهي آراء خطرة للغاية تضر بالحل الوحيد الذي قد يضمن السلام والأمن الدائمين لإسرائيل، وهو حل الدولتين".

سكاي نيوز
 
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