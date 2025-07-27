وزير خارجية هنغاريا: التعاون مع روسيا يصب في مصلحة بلادنا

وأوضح سيارتو في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "علاقاتنا صادقة جدا وتقوم على الاحترام المتبادل، ومن الواضح أن هذا التعاون الثنائي مع روسيا مفيد لهنغاريا".
وأضاف أن بلاده لم تكن لتتمكن من الحفاظ على أدنى تكاليف المرافق العامة في أوروبا لمواطنيها دون الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
وأردف: "التواصل بيننا مفتوح ونناقش جميع القضايا بصراحة"، مشيدا بالعلاقة المهنية التي تجمعه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وتابع: "نعرف بعضنا جيدا، وبالطبع يمكننا التواصل مباشرة، قد أتعرض لانتقادات في أوروبا بسبب هذه العلاقة، لكن لا مبرر للكذب بشأنها".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد مجددا باغتيال المرشد الأعلى الإيراني
-
المستشار الألماني يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً
-
مصدر: قيادة القوات الأوكرانية تعوض خسائرها البشرية بمرتزقة من كولومبيا
-
ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة
-
سوريا تتجه لإجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الشرع
-
بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها
-
مسؤول برازيلي: تهديدات ترامب تدفعنا لتعزيز العلاقات مع الشركاء في "بريكس"
-
سفينة "حنظلة" تصل إسرائيل بعد اعتراضها من طرف جيش الاحتلال