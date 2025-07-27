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وزير خارجية هنغاريا: التعاون مع روسيا يصب في مصلحة بلادنا

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أرشيفية
 
الأحد، 27-07-2025 07:30 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إن بلاده تستفيد من التعاون الثنائي مع روسيا، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو وبودابست نزيهة وتقوم على الاحترام المتبادل.

وأوضح سيارتو في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "علاقاتنا صادقة جدا وتقوم على الاحترام المتبادل، ومن الواضح أن هذا التعاون الثنائي مع روسيا مفيد لهنغاريا".

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وأضاف أن بلاده لم تكن لتتمكن من الحفاظ على أدنى تكاليف المرافق العامة في أوروبا لمواطنيها دون الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.


وأردف: "التواصل بيننا مفتوح ونناقش جميع القضايا بصراحة"، مشيدا بالعلاقة المهنية التي تجمعه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.


وتابع: "نعرف بعضنا جيدا، وبالطبع يمكننا التواصل مباشرة، قد أتعرض لانتقادات في أوروبا بسبب هذه العلاقة، لكن لا مبرر للكذب بشأنها".

 

RT

 
 
gnews

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