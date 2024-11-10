وزير دفاع الاحتلال: هزمنا حزب الله

07:12 م

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الوكيل الإخباري- شدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس على عدم الاكتفاء بوقف إطلاق النار مع لبنان، معتبراً أنه "يجب إعادة تشكيل النظام السياسي في هذا البلد"، وفق قوله. اضافة اعلان





وقال كاتس، خلال مراسم تنصيبه، الأحد: "هزمنا حزب الله ومهمتنا الآن تغيير الوضع الأمني في لبنان، وعلينا أن نواصل العمل معا ونستثمر النتائج في تغيير الوضع في جبهة لبنان".