وزير دفاع الاحتلال: هزمنا حزب الله

وقال كاتس، خلال مراسم تنصيبه، الأحد: "هزمنا حزب الله ومهمتنا الآن تغيير الوضع الأمني في لبنان، وعلينا أن نواصل العمل معا ونستثمر النتائج في تغيير الوضع في جبهة لبنان".
-
أخبار متعلقة
-
3 شهداء بغارة اسرائيلية على جنوب دمشق
-
نتنياهو يعترف بمسؤوليته عن تفجير أجهزة "البيجر" في لبنان
-
الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف في كورسك
-
الولايات المتحدة تجمد شحنة جرافات عسكرية لإسرائيل
-
رئيس الأركان السعودي يزور إيران
-
20 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل شرقي بيروت
-
الدفاعات الروسية تسقط 70 مسيرة أوكرانية 34 منها في مقاطعة موسكو
-
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول حرق جنوده علم لبنان