وزير لبناني: حزب الله سيختار الانتحار حال رفض تسليم سلاحه

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أوضح نصار أنه "إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه"، وفق ما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.
ولم يوضح الوزير المقصود بكلامه بالضبط، وما الذي سيواجهه حزب الله في حال رفض الدعوات لتسليم سلاحه؟
وقال نصار، في مؤتمر صحفي أمس الأول الجمعة، إنه "لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها، لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية"، وفق تعبيره.
وأضاف أن ما وصفه بالسلاح غير الشرعي تحوّل إلى عبء يهدد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين.
والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء سيستكمل خلال جلسته الأسبوع الجاري "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، في إشارة إلى نزع سلاح "حزب الله"، وحصر السلاح بيد الدولة.
لكن في المقابل، قال أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الأربعاء، في كلمة تلفزيونية: "لن نسلّم السلاح من أجل إسرائيل ، السلاح ليس أولوية الآن، بل الأولوية للإعمار ووقف العدوان".
وفي 4 يوليو/تموز الماضي، قال قاسم أيضاً: "على من يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، المطالبة أولاً برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل ألا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه".
الجزيرة
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