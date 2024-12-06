وزير لبناني: ضربات إسرائيلية تستهدف معبرين سوريين مع لبنان

وأضاف حمية أن الغارات استهدفت الجانب السوري من الحدود من معبر العريضة في شمال لبنان ومعبر جوسيه عند شرق لبنان.
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