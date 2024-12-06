وزير لبناني: ضربات إسرائيلية تستهدف معبرين سوريين مع لبنان

الوكيل الإخباري- قال وزير النقل اللبناني علي حمية لرويترز إن غارات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أصابت معبرين حدوديين يربطان لبنان بسوريا.

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