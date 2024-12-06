 
الجمعة 2024-12-06 11:28 ص
 

وزير لبناني: ضربات إسرائيلية تستهدف معبرين سوريين مع لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 06-12-2024 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير النقل اللبناني علي حمية لرويترز إن غارات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أصابت معبرين حدوديين يربطان لبنان بسوريا.

اضافة اعلان


وأضاف حمية أن الغارات استهدفت الجانب السوري من الحدود من معبر العريضة في شمال لبنان ومعبر جوسيه عند شرق لبنان.

 
gnews

أحدث الأخبار

لوحة فارغة

منوعات عرض لوحة فنية فارغة في ألمانيا بسعر صادم!

ارشيفية

فلسطين حرائق بعدد من المنازل في مشروع بيت لاهيا شمال غزة

مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

فلسطين الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان ويعتقل عددا كبيرا من الموجودين فيه

ارشيفية

عربي ودولي وزير لبناني: ضربات إسرائيلية تستهدف معبرين سوريين مع لبنان

ارشيفية

فلسطين استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

عراقجي

عربي ودولي عراقجي يتوجه إلى بغداد

ارشيفية

عربي ودولي المعارضة السورية تعلن التقدم بريف حمص

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 6-12-2024



 




الأكثر مشاهدة