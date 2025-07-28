وسائل إعلام ألمانية: برلين ستزود أوكرانيا بـ11 نظام دفاع جوي

الوكيل الإخباري- ذكرت قناة "إن تي في" الألمانية أن برلين ستزود أوكرانيا بـ 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز "إريس-تي إس إل إم"، فيما تمتلك كييف حاليا سبعة أنظمة من هذا النوع في الخدمة.



وأوضحت القناة الألمانية نقلا عن السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أوليكسي ماكييف، أن "كييف تستخدم حاليا سبعة أنظمة صاروخية من طراز إريس-تي إس إل إم، ومن المقرر وصول أحد عشر نظاما آخر لاحقا".



وأضاف أن "كييف تستخدم أيضا نظام إريس-تي إس إل إس، المصمم للعمل على مسافات قصيرة"، مشيرا إلى أنه رغم عدم تصميم نظام إريس-تي لاعتراض الصواريخ الباليستية، إلا أن الجنود الأوكرانيين يحتاجونه بالفعل".

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وفي العام الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية عن نيتها "تمويل إجمالي 24 نظام إريس-تي بحلول عام 2026".



هذا وحذرت النائبة الألمانية السابقة عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" أولغا بيترسن من أن برلين اتخذت موقفا خطيرا للغاية بإرسالها أسلحة إلى أوكرانيا.



وشددت روسيا على أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية، وتورط دول "الناتو" مباشرة في الصراع، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.



كما أكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يساعد في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.