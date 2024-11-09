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وسائل إعلام أوكرانية: فرار جماعي في صفوف الجيش

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 09-11-2024 09:14 ص

الوكيل الإخباري- أكد موقع "نوفوستي لايف" الأوكراني، أن خبيرا في علم النفس العسكري كشف أن الجنود يفرون من ساحات القتال جماعات لا فرادى.

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وذكر الموقع الإخباري، أن الخبير في علم النفس العسكري أندريه كوزنيتشوك، أوضح أن جنود القوات الأوكرانية، يتغيبون بدون إذن، ويهربون في مجموعات، وليس بشكل فردي كما كان يحدث في السابق.


ونشر كوزنيتشوك عبر حسابه في منصة "تلغرام" منشورا، حث فيه على ضرورة حل مشكلة التخلي عن الخدمة العسكرية بغير تصريح بذلك، مشيرا إلى أن الأمر كان في السابق فرديا "إلا أنهم أصبحوا يفرون الآن في مجموعات"، حسب قوله.


وزعم الخبير النفسي الأوكراني، أن العسكريين يتركون الخدمة فقط بسبب النزاعات الداخلية وسوء التفاهم مع القادة، وليس بسبب عوامل سياسية أو خارجية.


ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها تتحرك بنشاط في كل الاتجاهات، في حين اعترف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، في وقت سابق، بأن القوات الأوكرانية تواجه مؤخرا واحدة من أقوى الهجمات العسكرية الروسية منذ فبراير 2022.

 

RT

 
gnews

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