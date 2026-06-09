وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض مسيرتين أطلقهما حزب الله في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي اعترضت طائرتين مسيرتين أُطلقتا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.



وبحسب التقارير الأولية، جرى رصد المسيرتين خلال تحليقهما في الأجواء الحدودية، قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من إسقاطهما فوق جنوب لبنان.

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