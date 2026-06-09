الثلاثاء 2026-06-09 11:53 م

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض مسيرتين أطلقهما حزب الله في جنوب لبنان

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 11:24 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي اعترضت طائرتين مسيرتين أُطلقتا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وبحسب التقارير الأولية، جرى رصد المسيرتين خلال تحليقهما في الأجواء الحدودية، قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من إسقاطهما فوق جنوب لبنان.

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ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تسلل لمقاتل من "حزب الله" إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة راميم، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل جنوب لبنان.

 
 


gnews

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