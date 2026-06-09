وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض مسيرتين أطلقهما حزب الله في جنوب لبنان

وبحسب التقارير الأولية، جرى رصد المسيرتين خلال تحليقهما في الأجواء الحدودية، قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من إسقاطهما فوق جنوب لبنان.
ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تسلل لمقاتل من "حزب الله" إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة راميم، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل جنوب لبنان.
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