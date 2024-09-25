وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض نحو 10 قذائف بحيفا

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قذيفة سقطت في بلدة بات شلومو جنوب شرقي حيفا.
كما نقلت القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة جنوب بحيرة طبريا قادمة من سوريا دون وقوع أضرار أو إصابات.
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