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وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض نحو 10 قذائف بحيفا

جانب من اعتراض الصواريخ في سماء إسرائيل
جانب من اعتراض الصواريخ في سماء إسرائيل
الأربعاء، 25-09-2024 09:51 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش اعترض نحو 10 قذائف في حيفا ومنطقة الكريوت، بينما سقطت أخرى بمناطق مفتوحة.

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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قذيفة سقطت في بلدة بات شلومو جنوب شرقي حيفا.


كما نقلت القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة جنوب بحيرة طبريا قادمة من سوريا دون وقوع أضرار أو إصابات.

 
gnews

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