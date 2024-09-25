وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض نحو 10 قذائف بحيفا

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش اعترض نحو 10 قذائف في حيفا ومنطقة الكريوت، بينما سقطت أخرى بمناطق مفتوحة.

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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قذيفة سقطت في بلدة بات شلومو جنوب شرقي حيفا.