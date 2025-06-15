وسائل إعلام إسرائيلية: انفجارات تدوي في مناطق مطار بن غوريون وشرق تل أبيب

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن صفارات الإنذار دوت في منطقة نتانيا وهرتسليا شمال تل أبيب الكبرى مع دوي انفجارات ضخمة بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل.
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