الأحد 2025-06-15 03:56 ص
 

وسائل إعلام إسرائيلية: انفجارات تدوي في مناطق مطار بن غوريون وشرق تل أبيب

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أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 03:01 ص

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أصوات انفجارات دوت في مناطق مطار بن غوريون وشرق تل أبيب، مضيفة أن إيران أطلقت نحو 50 صاروخا باليستيا على إسرائيل.

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن صفارات الإنذار دوت في منطقة نتانيا وهرتسليا شمال تل أبيب الكبرى مع دوي انفجارات ضخمة بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل.

 
gnews

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