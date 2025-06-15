وسائل إعلام إسرائيلية: انفجارات تدوي في مناطق مطار بن غوريون وشرق تل أبيب

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أصوات انفجارات دوت في مناطق مطار بن غوريون وشرق تل أبيب، مضيفة أن إيران أطلقت نحو 50 صاروخا باليستيا على إسرائيل.

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