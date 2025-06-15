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وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل وأكثر من 10 إصابات بصواريخ إيرانية

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أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 12:57 ص

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، إن شخصا قتل وأصيب أكثر من 10 أشخاص بعد إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل.

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وأكد الإسعاف الإسرائيلي أنّ 14 شخصا أصيبوا منهم إصابة حرجة بالصواريخ.


وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ إيرانية في عدة مناطق شمالي إسرائيل، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة، وسقوط عدد من الجرحى، بينهم حالة خطيرة.


وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أهداف داخل إسرائيل، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية ببدء موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه تل أبيب.


وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بـ"بدء جولة جديدة من هجمات الوعد الصادق 3"، في إشارة إلى اسم العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل ردا على ضرباتها التي تستهدف الجمهورية الإسلامية منذ الجمعة.

 
gnews

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