وسائل إعلام إيرانية: إيران سلمت باكستان ردا يتضمن 14 بندا

السبت، 02-05-2026 11:38 م
الوكيل الإخباري-   سلمت إيران باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها ضرورية لإنهاء الحرب، وفق ما نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر السبت.اضافة اعلان


وقالت المصادر، إن البنود الإيرانية التي سلمت لباكستان جاءت ردا على مقترح أميركي من 9 بنود.

وأضافت أن طهران اقترحت خريطة طريق واضحة لإنهاء الحرب وأكدت على خطوطها الحمراء، مؤكدة أن نقل المقترح الإيراني لباكستان جاء بعد استكمال المراحل المعتادة لصنع القرار في طهران.

وتحدثت مصادر لوكالة تسنيم الإيرانية عن أن الولايات المتحدة طلبت في مقترحها وقف إطلاق النار لمدة شهرين ورد إيران ركز على إنهاء الحرب، لافتة إلى أن طهران تنتظر الرد الرسمي من الولايات المتحدة على مقترحها.

وبينت أن طهران أكدت ضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار، مؤكدة أن مقترح طهران يتألف من 14 بندا ويشمل ضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأميركية من محيط إيران.

وأوضحت أن المقترح طهران يتضمن رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع التعويضات، مشيرة إلى أن مقترح طهران يتضمن رفع العقوبات وإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان ووضع آلية جديدة لمضيق هرمز.

وكان نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي قال لسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المقيمين في طهران، إن إيران قدمت خطتها إلى الوسيط الباكستاني بهدف إنهاء الحرب المفروضة بشكل دائم، مضيفا أن "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة".

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن نائب رئيس التفتيش في القيادة المركزية للقوات الإيرانية محمد جعفر أسدي، قوله إن "تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات".

وأضاف "القوات الإيرانية مستعدة بالكامل لأي مغامرة أو لأي عمل متهور من جانب الأميركيين".
 
 


