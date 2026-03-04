الأربعاء 2026-03-04 01:44 ص

وسائل إعلام إيرانية: سيتم دفن جثمان المرشد علي خامنئي في مدينة مشهد

اعلان الحداد في العراق لـ 3 أيام بعد مقتل خامنئي
الأربعاء، 04-03-2026 12:20 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة فارس للأنباء الثلاثاء، أن المرشد علي خامنئي الذي قُتل في غارات استهدفت مقر إقامته مع بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران السبت، سيوارى في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد في موعد لم يحدد بعد.

وقضى خامنئي عن عمر 86 عاما بعدما قاد إيران طوال 36 عاما.

 
 


