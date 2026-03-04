وسائل إعلام إيرانية: سيتم دفن جثمان المرشد علي خامنئي في مدينة مشهد

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة فارس للأنباء الثلاثاء، أن المرشد علي خامنئي الذي قُتل في غارات استهدفت مقر إقامته مع بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران السبت، سيوارى في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد في موعد لم يحدد بعد.

