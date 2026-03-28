وسائل إعلام إيرانية: قذيفة تصيب محطة بوشهر النووية

الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام إيرانية فجر السبت، أن قذيفة أصابت محطة بوشهر النووية، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية.

اضافة اعلان



ولاحقا ذكرت الوكالة ⁠الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغتها ‌بوقوع هجوم آخر في ‌محيط ‌محطة بوشهر.

والهجوم هو الثالث ‌من ‌نوعه ⁠خلال 10 أيام، من دون الإبلاغ ⁠عن ‌وقوع أضرار أو ⁠تسرب إشعاعي ⁠بالمفاعل الذي يعمل ⁠بالمحطة.