السبت 2026-03-28 12:17 م

وسائل إعلام إيرانية: قذيفة تصيب محطة بوشهر النووية

علم ايران
السبت، 28-03-2026 09:53 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وسائل إعلام إيرانية فجر السبت، أن قذيفة أصابت محطة بوشهر النووية، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ولاحقا ذكرت الوكالة ⁠الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغتها ‌بوقوع هجوم آخر في ‌محيط ‌محطة بوشهر.
والهجوم هو الثالث ‌من ‌نوعه ⁠خلال 10 أيام، من دون الإبلاغ ⁠عن ‌وقوع أضرار أو ⁠تسرب إشعاعي ⁠بالمفاعل الذي يعمل ⁠بالمحطة.


وقالت الوكالة، إن إيران أبلغت أن حالة المحطة ظلت طبيعية ‌عقب الهجوم.

 
 


