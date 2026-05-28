الخميس 2026-05-28 11:51 م

وسائل إعلام إيرانية: نص مذكرة التفاهم المحتملة مع واشنطن لم يستكمل بعد

الخميس، 28-05-2026 10:14 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض، قوله الخميس، إن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة لم يستكمل أو يُعتمد بعد.اضافة اعلان


وأوضح المصدر أن طهران لم تُبلغ الوسيط الباكستاني باكتمال النص، وأنها ستُعلن ذلك للوسيط وللرأي العام فور الانتهاء منه، مضيفا أن التقارير الإعلامية الغربية التي تزعم إتمام الاتفاق غير صحيحة.
 
 


