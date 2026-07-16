وسائل إعلام إيرانية: هجمات أميركية على الجسور

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة نفذت هجوما على عدة جسور منها جسر يربط بين بندر خمير وبندر عباس.

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وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن حركة المرور على أحد المحاور التي تصل بندر عباس انقطعت بعد استهداف جسر أدى إلى قطع حركة المرور.



وأضافت الوكالة أنه تم استهداف الجسر خلال عبور مركبات عليه.



وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن أصوات انفجارات سمعت في مدينة إيرانشهر بعد تعرضها لمقذوف أميركي.



ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران قوله إن انفجارين وقعا في المدينة. وأشار التلفزيون أيضا إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية.