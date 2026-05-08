وسائل إعلام: إيران تحتجز ناقلة نفط

01:44 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام عالمية، الجمعة، أن إيران احتجزت ناقلة النفط (أوشن كوي) بسبب الاشتباه في محاولتها تعطيل صادرات النفط الإيرانية. اضافة اعلان





وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا فيما تتّهم طهران واشنطن بانتهاكه بعد الضربات الأميركية على "منشآت عسكرية إيرانية" ردا على هجوم على ثلاث سفن أميركية.



وأعلنت الولايات المتحدة أنها "استهدفت منشآت عسكرية إيرانية" الخميس بعد تعرض عدد من سفنها للهجوم في مضيق هرمز.



وقال ترامب لصحافيين "استخفوا بنا اليوم. سحقناهم (...) أعتبر ذلك أمرا تافها" مؤكدا أن الهدنة ما زالت قائمة رغم ذلك.



وتهدد تلك الأعمال العدائية بتقويض الهدنة الهشة السارية منذ 8 نيسان والتي أنهت أسابيع من الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران التي ردت بضربات في كل أنحاء الشرق الأوسط وبإغلاق المضيق، وهو ممر حيوي لشحنات النفط والغاز.



وأعلنت الإمارات العربية المتحدة الجمعة أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة مصدرها إيران، بعد ساعات من تبادل الولايات المتحدة وإيران النيران.



وهدد ترامب إيران الخميس بالمزيد من الضربات "الأعنف" إذا لم توقع اتفاقا "بسرعة" بعد الهجمات.







