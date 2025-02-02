وسائل إعلام: ترودو يعقد اجتماعا طارئا بشأن رسوم ترامب

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل الإعلام الكندية بأن رئيس الوزراء جاستين ترودو سيعقد اجتماعا طارئا مع قادة أقاليم البلاد بشأن الرسوم على الصادرات الكندية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وحسب تقرير لقناة "سي تي في" الكندية، فإن ترودو يعتزم عقد الاجتماع يوم السبت لمناقشة خطوات كندا المحتملة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.



ويأتي ذلك على خلفية توقيع ترامب على مرسوم حول فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصادرات من كندا والمكسيك و10% على الصادرات من الصين.