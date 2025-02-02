وسائل إعلام: ترودو يعقد اجتماعا طارئا بشأن رسوم ترامب

ويأتي ذلك على خلفية توقيع ترامب على مرسوم حول فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصادرات من كندا والمكسيك و10% على الصادرات من الصين.
وتجدر الإِشارة إلى كندا والمكسيك والصين تعتبر 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، حيث تكون صادرات تلك الدول ثلث ما تستورده الولايات المتحدة. وفي عام 2023 كان حجم صادرات الدول الثلاث المذكورة إلى الولايات المتحدة يقدر بحوالي 1.5 تريليون دولار.
وقرر ترامب فرض الرسوم الجمركية رغم وجود اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا والمكسيك.
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