وسائل إعلام تكشف تطورات الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش أعد خططا للرد على الهجوم الإيراني، وقرار التنفيذ ينتظر الاعتماد السياسي.

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وكانت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية ذكرت -أول أمس السبت- أن مسؤولين أميركيين عبّروا عن اعتقادهم أن إسرائيل حددت أهدافا في ردها المتوقع على الهجوم الإيراني الأخير، كما نقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن "الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران اليهودية الحالية".