وسائل إعلام تكشف تطورات الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير

وكانت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية ذكرت -أول أمس السبت- أن مسؤولين أميركيين عبّروا عن اعتقادهم أن إسرائيل حددت أهدافا في ردها المتوقع على الهجوم الإيراني الأخير، كما نقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن "الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران اليهودية الحالية".
وقال التقرير -نقلا عن مسؤولين أميركيين لم يذكر أسماءهم- إنه "لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال"، مضيفا أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية وموعد الرد.
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