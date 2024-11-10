وسائل إعلام: حرائق الغابات تهدد 27 مليون نسمة في شمال شرقي الولايات المتحدة

ويشمل الإنذار بعض المناطق، حيث توجد مدن كبرى، بما فيها بوسطن ونيويورك.
وقد تم رصد الحرائق في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا. وما يساعد على سرعة انتشار الحرائق هو الرياح الشديدة، ونسبة الرطوبة المنخفضة.
وكانت سلطات مدينة نيويورك قد أعلنت اتخاذ إجراءات للحفاظ على الموارد المائية على خلفية المستوى المنخفض جدا للهطول، حيث يعتبر من أدنى المستويات في تاريخ الأرصاد الجوية في المنطقة.
وسجلت سلطات نيويورك أكبر درجة جفاف في شهر أكتوبر الماضي منذ عام 1869.
-
أخبار متعلقة
-
بوتين يصدّق على الشراكة الشاملة مع كوريا الشمالية
-
بوريل: الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
-
رسالة من إيران لترامب
-
سلاح الجو الأمريكي والبريطاني يشن 3 غارات عنيفة على صنعاء
-
عملية جديدة لحزب الله
-
حزب الله ينشر حصيلة لعملياته ضد إسرائيل
-
وزارة الصحة اللبنانية: 12 مصابا إثر غارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان
-
حزب الله: هاجمنا للمرة الأولى قاعدة عين خوزلوت جنوبي بحيرة طبريا