وسائل إعلام: حرائق الغابات تهدد 27 مليون نسمة في شمال شرقي الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية بأن إنذارا بشأن حرائق الغابات صدر في الولايات المتحدة، يشمل الأراضي بشمال شرقي البلاد التي يعيش فيها نحو 27 مليون نسمة.



ويشمل الإنذار بعض المناطق، حيث توجد مدن كبرى، بما فيها بوسطن ونيويورك.



وقد تم رصد الحرائق في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا. وما يساعد على سرعة انتشار الحرائق هو الرياح الشديدة، ونسبة الرطوبة المنخفضة.

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وكانت سلطات مدينة نيويورك قد أعلنت اتخاذ إجراءات للحفاظ على الموارد المائية على خلفية المستوى المنخفض جدا للهطول، حيث يعتبر من أدنى المستويات في تاريخ الأرصاد الجوية في المنطقة.



وسجلت سلطات نيويورك أكبر درجة جفاف في شهر أكتوبر الماضي منذ عام 1869.