وسائل إعلام: حزب العمال الكردستاني يعلن رسميا حل نفسه وترك السلاح

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام تركية وكردية، بأن قيادة "حزب العمال الكردستاني" قررت رسمياً حلّ الحزب وانتهاء الصراح المسلّح، والتخلي عن السلاح.



وذكرت وسائل الإعلام أن قيادة "العمال الكردستاني" نشرت قرارات اجتماعات قيادتها والتي تمت بالفترة من 5 وحتى 7 مايو الجاري.

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ومن أبرز تلك القرارات:



- حزب العمال الكردستاني يعلن رسميا حلّ نفسه، وانتهاء الصراع المسلّح، والتخلي عن السلاح.



- نؤمن بأنه من أجل تطوير الديمقراطية الكردية، فإن الأحزاب السياسية الكردية، ستقوم بما عليها من واجبات ومهام ومسؤوليات".



- نوجّه دعوة لتعزيز الأخوّة الكردية التركية.



- ندعو الجميع للمشاركة في مرحلة السلام الجديدة.



- ندعو إلى إعادة تأسيس وضبط العلاقات التركية الكردية.



وقبل أيام قليلة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "تم تجاوز كلّ المعيقات والعقبات، وحزب العمال الكردستاني سيُحلّ، وسيتخلّى العمال الكردستاني عن السلاح".



وأعلن "العمال الكردستاني يوم الجمعة الماضية أنه قد يتخذ قريبا قرارا تاريخيا بحل نفسه ونزع سلاحه، في إطار مبادرة جديدة للسلام مع تركيا وإنهاء تمرد دام أربعة عقود.