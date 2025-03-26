وسائل إعلام حوثية: العدوان الأميركي شن 17 غارة على محافظة صعدة

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) أن القوات الأمريكية شنت 17 غارة جوية على محافظة صعدة خلال الليل، في تصعيد جديد يأتي ضمن سلسلة الهجمات التي تستهدف اليمن. اضافة اعلان





ومنذ عودة تولي دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية ، بدأت واشنطن بتكثيف عملياتها العسكرية في اليمن، تحت ذرائع مختلفة تحت مسمى مهاجمة أهداف إرهابية .



وكالات





