وسائل إعلام حوثية: العدوان الأميركي شن 17 غارة على محافظة صعدة

ومنذ عودة تولي دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية ، بدأت واشنطن بتكثيف عملياتها العسكرية في اليمن، تحت ذرائع مختلفة تحت مسمى مهاجمة أهداف إرهابية .
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
أنقرة وواشنطن تسعيان لتذليل خلافات الصناعات الدفاعية
-
صحيفة: بريطانيا ستزيد نفقاتها الدفاعية
-
ارتفاع حصيلة حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 16 ضحية
-
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا شاملا لإصلاح الانتخابات الأمريكية يتضمن شرطا بالوثائق
-
ترامب: الاتحاد الأوروبي كان يستغلنا
-
ترامب ورئيس الإمارات يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
-
واشنطن تضيف شركات من خمس دول إحداها عربية إلى قائمة العقوبات
-
وسائل إعلام حوثية: العدو الأميركي يعاود استهداف مديرية سحار في صعدة