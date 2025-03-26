وسائل إعلام حوثية: العدو الأميركي يعاود استهداف مديرية سحار في صعدة

12:49 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725323 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن الطيران الأميركي عاود استهداف مديرية سحار في صعدة بـ3 غارات. اضافة اعلان





وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن "عدوانا أميركيا" استهدف مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن، بغارتين جويتين.