وسائل إعلام حوثية: العدو الأميركي يعاود استهداف مديرية سحار في صعدة

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن "عدوانا أميركيا" استهدف مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن، بغارتين جويتين.
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