الأربعاء 2025-03-26 01:15 ص
 

وسائل إعلام حوثية: العدو الأميركي يعاود استهداف مديرية سحار في صعدة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 26-03-2025 12:49 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن الطيران الأميركي عاود استهداف مديرية سحار في صعدة بـ3 غارات.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن "عدوانا أميركيا" استهدف مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن، بغارتين جويتين.
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس محافظة إربد

أخبار محلية مجلس محافظة إربد يقرر سداد 550 ألف دينار من ذممه المستحقة لقطاع الأشغال

ارشيفية

عربي ودولي واشنطن تضيف شركات من خمس دول إحداها عربية إلى قائمة العقوبات

ارشيفية

عربي ودولي وسائل إعلام حوثية: العدو الأميركي يعاود استهداف مديرية سحار في صعدة

وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان

عربي ودولي مصدر أميركي: بن غفير وسموتريتش لا يعرفان الجغرافيا السياسية

ولي العهد والأميرة رجوة يقيمان مأدبة إفطار لأيتام من مختلف المحافظات

أخبار محلية ولي العهد والأميرة رجوة يقيمان مأدبة إفطار لأيتام من مختلف المحافظات

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

غزة

فلسطين الاحتلال ينسف مباني سكنية بقرية أم النصر شمالي القطاع

ارشيفية

عربي ودولي الحوثيون: غارتان أميركيتان بمحافظة صعدة



 
 





الأكثر مشاهدة