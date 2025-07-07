وسائل إعلام روسية: انتحار وزير النقل الروسي عقب إقالته

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال ستاروفويت من منصبه كوزير للنقل في اليوم ذاته، دون أن تورد السلطات الروسية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن ظروف الحادث أو أسبابه.
وتُعدّ المعلومات المتوفرة حتى اللحظة نقلاً عن مصدر لصحيفة "إزفيستيا"، ولم تؤكدها بعد الجهات الرسمية الروسية، في حين لم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن الملابسات أو الدوافع.
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