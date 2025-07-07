وسائل إعلام روسية: انتحار وزير النقل الروسي عقب إقالته

09:16 م

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الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نقلاً عن مصدر لم تُسمّه، أن وزير النقل الروسي السابق رومان ستاروفويت أطلق النار على نفسه، الاثنين، بعد ساعات من صدور قرار رئاسي بإقالته من منصبه. اضافة اعلان





وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال ستاروفويت من منصبه كوزير للنقل في اليوم ذاته، دون أن تورد السلطات الروسية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن ظروف الحادث أو أسبابه.



وتُعدّ المعلومات المتوفرة حتى اللحظة نقلاً عن مصدر لصحيفة "إزفيستيا"، ولم تؤكدها بعد الجهات الرسمية الروسية، في حين لم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن الملابسات أو الدوافع.