الإثنين 2025-07-07 10:39 م
 

وسائل إعلام روسية: انتحار وزير النقل الروسي عقب إقالته

وزير النقل الروسي السابق رومان ستاروفويت
وزير النقل الروسي السابق رومان ستاروفويت
 
الإثنين، 07-07-2025 09:16 م
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نقلاً عن مصدر لم تُسمّه، أن وزير النقل الروسي السابق رومان ستاروفويت أطلق النار على نفسه، الاثنين، بعد ساعات من صدور قرار رئاسي بإقالته من منصبه.اضافة اعلان


وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال ستاروفويت من منصبه كوزير للنقل في اليوم ذاته، دون أن تورد السلطات الروسية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن ظروف الحادث أو أسبابه.

وتُعدّ المعلومات المتوفرة حتى اللحظة نقلاً عن مصدر لصحيفة "إزفيستيا"، ولم تؤكدها بعد الجهات الرسمية الروسية، في حين لم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن الملابسات أو الدوافع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

"زراعة المفرق" تدعو مربي الماشية لاستكمال التحصينات قبل حملة الترقيم الإلكتروني

أخبار محلية زراعة المفرق تدعو مربي الماشية لاستكمال التحصينات قبل حملة الترقيم الإلكتروني

غزة

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 60

اخلاء بناية من سكانها في إربد

أخبار محلية اخلاء بناية من سكانها في إربد

وزير الزراعة خالد الحنيفات

أخبار محلية الحنيفات: افتتاح المعرضين الدائمين للمنتجات الزراعية والريفية في عمّان وإربد خلال أيلول

ارشيفية

عربي ودولي استشهاد شخص في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان

وزير التربية السابق في حكومة النظام السوري المخلوع دارم طباع

عربي ودولي سوريا.. توقيف وزير تربية سابق في حكومة النظام المخلوع

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

وزير النقل الروسي السابق رومان ستاروفويت

عربي ودولي وسائل إعلام روسية: انتحار وزير النقل الروسي عقب إقالته



 
 





الأكثر مشاهدة