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وسائل إعلام فرنسية: ميشيل بارنييه سيقدم استقالة حكومته الخميس

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ميشيل بارنييه
الخميس، 05-12-2024 09:14 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه سيقدم استقالة حكومته اليوم الخميس.

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ونقلت قناة BFMTV الفرنسية عن مصادر مطلعة قولها، إن ميشيل بارنييه من المتوقع أن يحضر إلى قصر الإليزيه ليقدم استقالة حكومته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس بتوقيت باريس، فيما سيلقي الأخير كلمة مساء اليوم.

ويأتي ذلك بعد أن أيد البرلمان الفرنسي حجب الثقة عن حكومة بارنييه، حيث صوت 331 نائبا في البرلمان لصالح المبادرة التي تقدم بها حزب "فرنسا الأبية" اليساري أمس الأربعاء.


وأصبحت حكومة بارنييه الأقصر ولاية في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا، إذ أنها عملت خلال 90 يوما فقط.


وستكون استقالة حكومة بارنييه أول استقالة للحكومة في فرنسا بنتيجة حجب الثقة منذ عام 1962.

 

RT

 
gnews

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