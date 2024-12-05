وسائل إعلام فرنسية: ميشيل بارنييه سيقدم استقالة حكومته الخميس

ويأتي ذلك بعد أن أيد البرلمان الفرنسي حجب الثقة عن حكومة بارنييه، حيث صوت 331 نائبا في البرلمان لصالح المبادرة التي تقدم بها حزب "فرنسا الأبية" اليساري أمس الأربعاء.
وأصبحت حكومة بارنييه الأقصر ولاية في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا، إذ أنها عملت خلال 90 يوما فقط.
وستكون استقالة حكومة بارنييه أول استقالة للحكومة في فرنسا بنتيجة حجب الثقة منذ عام 1962.
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