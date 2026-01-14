الأربعاء 2026-01-14 11:03 ص

وسائل إعلام: كامالا هاريس اشترت منزلا بـ 8 ملايين دولار في كاليفورنيا

كمالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف
كمالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف
 
الأربعاء، 14-01-2026 09:54 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن نائب الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس وزوجها اشتريا منزلا بأكثر من 8 ملايين دولار بمنطقة ماليبو الشهيرة في كاليفورنيا.

وحسب "نيويورك بوست"، فإن صحيفة "كاليفورنيا بوست" علمت أن هاريس وزوجها دوغ إيمهوف قد أنفقا مؤخرا ما يزيد قليلا عن 8 ملايين دولار (8.15 مليون دولار) على منزل مساحته 4000 قدم مربع، يضم أربع غرف نوم وستة حمامات، في منطقة بوينت ديوم، أحد أحياء ماليبو التي تقطنها نخبة من نجوم هوليوود، وانضمت إليهم مؤخرا شخصيات مؤثرة من وادي السيليكون.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، رصد بعض سكان بوينت ديوم إيمهوف يتجول في الحي الواقع على لسان صخري مساحته 63 فدانا يطل على أحد أشهر شواطئ كاليفورنيا وأكثرها تميزا، وهو شاطئ ليتل ديوم.

يتطلب الوصول إلى ليتل ديوم، الذي يضم أحد أفضل مواقع ركوب الأمواج في كاليفورنيا، مفتاحا خاصا لا تملكه إلا مجموعة مختارة من سكان بوينت ديوم.

 
 


