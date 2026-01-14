وسائل إعلام: كامالا هاريس اشترت منزلا بـ 8 ملايين دولار في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن نائب الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس وزوجها اشتريا منزلا بأكثر من 8 ملايين دولار بمنطقة ماليبو الشهيرة في كاليفورنيا.

وحسب "نيويورك بوست"، فإن صحيفة "كاليفورنيا بوست" علمت أن هاريس وزوجها دوغ إيمهوف قد أنفقا مؤخرا ما يزيد قليلا عن 8 ملايين دولار (8.15 مليون دولار) على منزل مساحته 4000 قدم مربع، يضم أربع غرف نوم وستة حمامات، في منطقة بوينت ديوم، أحد أحياء ماليبو التي تقطنها نخبة من نجوم هوليوود، وانضمت إليهم مؤخرا شخصيات مؤثرة من وادي السيليكون.