وسائل إعلام: كينيدي جونيور يختار المرشحين لمناصب الرعاية الصحية

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن كينيدي جونيور من غير المرجح أن يتمكن من تولي وزارة الصحة وغيرها من السلطات الصحية، لأن الجمهوريين المعتدلين في الكونغرس من المرجح أن يصوتوا ضد ترشيحه.
وترجح وسائل إعلام بأنه لدى كينيدي جونيور فرصة لتولي منصب مستشار ترامب.
وقال روبرت إف كينيدي جونيور الذي يعد شخصية بارزة في الحركة المناهضة للتطعيم والذي وعده ترامب بـ"دور كبير" في قطاع الصحة، لشبكة "إن بي سي نيوز" الأربعاء الماضي "لن أمنع أي أحد من تلقي اللقاحات".
لكنه أكد بأن إدارة ترامب قد توصي بإزالة الفلوريد الذي تقول السلطات الأمريكية إنه مفيد لصحة الأسنان والعظام، من إمدادات المياه العامة.
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