وسائل إعلام لبنانية: القبض على عميل لإسرائيل

وذكرت أن الموقوف يدعى ف.ذ. وهو من بلدة حولا ومقيم في ميفدون، على خلفية العمالة لإسرائيل.
وكشفت أنه كان يعمل كمقاول لصالح منظمة "اليونيسيف" وينفذ مشاريعها في البلديات والمؤسسات العامة القريبة من "حزب الله" وأن شقيقه مسؤول كبير في "حزب الله".
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