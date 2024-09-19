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وسائل إعلام لبنانية: القبض على عميل لإسرائيل

برج مراقبة لبناني
برج مراقبة لبناني
الخميس، 19-09-2024 12:53 م

الوكيل الإخباري- أفادت قناة الـmtv اللبنانية بأن الأجهزة الأمنية و"حزب الله" أوقفا مواطنا في جنوب البلاد بتهمة العمالة لإسرائيل.

وذكرت أن الموقوف يدعى ف.ذ. وهو من بلدة حولا ومقيم في ميفدون، على خلفية العمالة لإسرائيل.

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وكشفت أنه كان يعمل كمقاول لصالح منظمة "اليونيسيف" وينفذ مشاريعها في البلديات والمؤسسات العامة القريبة من "حزب الله" وأن شقيقه مسؤول كبير في "حزب الله".

 

RT

 
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